Fietser (59) ernstig gewond bij aanrijding in Ham: bestuurder onder invloed van drugs

Op de Staatsbaan in Ham is zondagmorgen rond 8.45 uur een fietser van het fietspad gemaaid. De 59-jarige man uit Ham raakte levensgevaarlijk gewond. De bestuurder van de auto bleek onder invloed van drugs.

Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een frontale aanrijding. De fietser zou reglementair op het fietspad hebben gereden. Een auto uit de tegenovergestelde richting zou op de fietser zijn ingereden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het rijbewijs van de automobilist werd ingetrokken. Zondagnamiddag was het levensgevaar geweken. De fietser is er wel erg aan toe.