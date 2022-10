Hoe zit het met de toekomst van Roberto Martinez? Hij was in zijn hoedanigheid als bondscoach én technisch directeur aanwezig op de loting voor de EK-voorronde 2024. Maar is hij straks ook nog in functie als tussen maart en november 2024 de wedstrijden tegen Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland worden gespeeld? Dat is allemaal heel mistig.