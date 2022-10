Opgepast Anderlecht! West Ham zet overtuigend Fulham opzij en zet opmars verder in de Premier League

West Ham United heeft zondag op de tiende speeldag van de Premier League de zege op zak gestoken in een Londens duel tegen Fulham. De Hammers bogen een vroege 0-1 achterstand tegen de promovendus uiteindelijk nog om in 3-1 winst.

Het was de Belgische Braziliaan Andreas Pereira die op aangeven van Neeskens Kebano (ex-Charleroi en ex-Genk) al vroeg voor de bezoekende voorsprong tekende. Jarrod Bowen hing net voor het halfuur de bordjes weer in evenwicht met een omgezette strafschop.

De Italiaanse international Gianluca Scamacca, afgelopen donderdag al matchwinnaar in en tegen Anderlecht met de late 0-1, eiste opnieuw een hoofdrol op door met een stifter de drie punten in het London Stadium te houden. Michail Antonio, die tien minuten voor tijd Scamacca afloste, nam in blessuretijd de laatste twijfels weg door een knullige interceptie van de verdediging af te straffen.

In de algemene rangschikking zet West Ham stilaan de opmars naar boven in met 6 op 6. Het vat momenteel met 10 punten post op de 13e plaats. Volgende week donderdagavond om 21.00u komt Anderlecht over de vloer in de Engelse hoofdstad op de vierde speeldag van de Conference League. De troepen van David Moyes prijken op kop in groep B met een perfecte 9 op 9. Paars-wit is de eerste achtervolger met 4 punten.