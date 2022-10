Voormalig topkeeper Iker Casillas haalt woede van LGBTQ+-community op zijn hals na (gehackte) tweet over zijn geaardheid

U herinnert zich ongetwijfeld nog wel de kus die Iker Casillas zijn toenmalige vriendin en journaliste Sara Carbonero gaf na de gewonnen WK-finale in 2010. De romance van de legendarische doelman was vaker dan hem lief was het te bespeuren in de Spaanse media. Ook nadat zijn huwelijk met Carbonero op de klippen liep, doken er in de Spaanse media steeds vaker geruchten op over mogelijke nieuwe vriendin van de doelman.

Het was dan ook even schrikken toen de doelman vanmiddag plots een tweet de wereld instuurde waarin stond: “Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homo. #FijneZondag”. De keeper kreeg bijzonder veel lof voor zijn coming out. En ook voormalig ploegmaat bij de Spaanse nationale ploeg Carles Puyol had een reactie klaar voor Casillas: “Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker.” Toch hadden velen ook hun bedenkingen, door de vele roddels in de media, bij de plotse coming out.

Niet veel later verwijderde de doelman plots de tweet. Naar eigen zeggen was de tweet het werk van een hacker. Al trokken velen die verklaring in twijfel, zeker omdat ook Puyol hem met een tweet een hart onder de riem stak.

De Spaanse media kwam zelf met een verklaring. De doelman zou de tweet hebben gepost als reactie op de vele geruchten omtrent zijn liefdesleven en zou zo ‘als grap’ zijn gram willen halen. Die misplaatste boodschap leverde de doelman bijzonder veel kritiek op op sociale media.