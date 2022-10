Standard laat Selim Amallah uit selectie door aanhoudende contractperikelen

Geen spoor van Selim Amallah bij Standard in de Waalse derby tegen Charleroi. De Marokkaanse international werd door de club uit de selectie geweerd.

Selim Amallah is al een hele tijd in gesprek met de clubleiding over de verlenging van zijn aflopende contract, maar die gesprekken lopen uiterst moeizaam. Volgens Standard-coach Ronny Deila heeft de beslissing om Amallah uit de wedstrijdselectie te laten “niets te maken met zijn contractsituatie, maar met bepaalde waarden”. Zo verklaarde Deila voor de aftrap.

Sportief directeur Fergal Harkin zei eerder deze week in een interview aan Het Belang van Limburg dat hij een definitief antwoord verwacht van Amallah voor de start van het WK. Gezien de huidige situatie lijkt het heel erg onwaarschijnlijk dat Amallah volgend seizoen nog voor Standard voetbalt.