Knokke-Heist

Een recordeditie op alle vlakken werd de Zoute Grand Prix 2022 in Knokke-Heist. Honderden moderne en klassieke wagens deden vier dagen lang alle monden openvallen, met een veiling ter waarde van 25 miljoen euro als kers op de taart. Zoute Grand Prix is het meest prestigieuze auto-evenement in Europa. “Het Europese epicentrum voor luxe”, zegt organisator Filip Bourgoo.