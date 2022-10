Standard bibbert, maar houdt stand tegen tienkoppig Charleroi: Luikenaars eindigen partij met negen na incidentrijk slot

De Waalse derby, daar komen traditiegetrouw tifo’s, rookgordijnen en voetzoekers bij kijken. Het eerste bommetje werd gedropt door Standard een uur voor de aftrap. Bij de bekendmaking van de opstelling ontbrak elk spoor van spelmaker en topschutter Selim Amallah. De Marokkaanse international werd door zijn club thuis gelaten. Een gevolg van de aanslepende onderhandelingen over een contractverlenging, hoewel dat voor de aftrap nog ontkend werd door Ronny Deila. “Het heeft niets te maken met zijn contractsituatie, maar met bepaalde waarden”, verklaarde de Noor zich niet echt nader voor de camera.

Steven Alzate, de huurling van Brighton, verving Amallah in de basiself. Balikwisha, terug na een schorsing, kreeg de voorkeur op Melegoni. Bij Charleroi voerde Edward Still slechts één wijziging door. Badji kreeg de voorkeur op Hosseinzadeh in de spits.

Pegel tegen de paal

Ondanks goede intenties van beide kanten was het bijna twintig minuten wachten op een eerste noemenswaardige doelpoging. Zinckernagel vuurde van buiten de zestien een laag schot af net naast de paal. Drie minuten later was Standard er opnieuw dichtbij. Dønnum nam een voorzet van Dewaele in één tijd op de slof, Bager devieerde de bal net over de lat. Net als vorige week tegen Seraing toonden de Rouches zich bij balverlies wel kwetsbaar in de transitie. Op één van die gevaarlijke tegenaanvallen van de thuisploeg haalde Mbenza verschroeiend uit met rechts. Zijn kanonskogel spatte uiteen op de paal.

Owngoal Tchatchoua

Vlak voor de rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Alzate, Dønnum en Zinckernagel knutselden een mooie aanval in elkaar op links. De voorzet van Dønnum werd door Tchatchoua ongelukkig in eigen doel gedevieerd (0-1). In de nasleep van het doelpunt werden de vierende Standard-spelers bekogeld met bier door het thuispubliek. Charleroi-verdediger Bager kwam iets te dicht bij een bommetje en mocht tijdens de rust bekomen van de knal.

© BELGA

Rood Zorgane

Na de rust zorgde Badji voor de eerste opwinding. Op een pass van Zorgane pakte de Senegalees uit met een héérlijk nummertje. Zijn omhaal werd onder de lat weggetikt door Bodart. Charleroi zette Standard onder druk op zoek naar de gelijkmaker, maar sneed halfweg de tweede helft voor de tweede keer in zijn eigen vel. Om een tegenaanval af te breken ging Zorgane te enthousiast in de tackle op Raskin. Verboomen twijfelde niet en trok meteen rood.

Met z’n tienen kwamen de Karolo’s veel moeilijker aan kansen. Vijf minuten tijd kreeg invaller Heymans er nog een hele grote. Op voorzet van Gholizadeh kopte Heymans van dichtbij naast. Kort voordien had Dragus de partij kunnen beslissen, maar Patron hield zijn team in de wedstrijd.

© BELGA

Tumultueuze slotfase

De slotfase werd nog ontsierd door twee rode kaarten voor Standard. Eerst trok Verboomen rood voor Laursen - een streng verdict - waarna hij ook Zinckernagel een tweede gele kaart onder de neus duwde voor protest. De wedstrijd eindigde zo met tien tegen negen, maar de 0-1 bleef overeind tot aan het laatste fluitsignaal.

© BELGA

Charleroi: Patron - Bager, Andreoui, Kayembe - Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Tchatchoua - Mbenza, Badji.

Standard: Bodart - Dussenne, Bokadi, Cimirot - Dewaele, Balikwisha, Raskin, Alzate, Dønnum - Zinckernagel, Perica.

Vervangingen: 57’ Tchatchoua door Hosseinzadeh, 64’ Dønnum door Laursen, 64’ Dewaele door Fossey, 71’ Morioka door Gholizadeh, 80’ Perica door Davida, 80’ Balikwisha door Dragus, 81’ Badji door Bessile, 81’ Andreou door Heymans, 88’ Raskin door Laifis

Doelpunten: 45’+2’ Tchatchoua (owngoal) 0-1

Gele kaarten: 39’ Morioka (trekfout), 58’ Ilaimaharitra (trekfout), 60’ Dewaele (obstructie), 66’ Fossey (tackle), 81’ Mbenza (trekfout), 87’ Zinckernagel (tackle), 91’ Zinckernagel (protest)

Rode kaarten: 67’ Zorgane (gevaarlijke tackle), 90’ Laursen (obstructie), 91’ Zinckernagel (2x geel)

Scheidsrechter: Verboomen

Toeschouwers: 11.778