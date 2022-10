Eerste treffer van Cyriel Dessers levert Cremonese niets op tegen Napoli

Cremonese is er niet in geslaagd om te stunten tegen Napoli. Cyriel Dessers maakte zijn eerste treffer voor zijn nieuwe ploeg, maar kon niet voorkomen dat Napoli met 1-4 won. Cremonese blijft zo met drie punten op de voorlaatste plek steken, Napoli daarentegen springt naar de leiding in de Serie A.

In het begin van de tweede helft zorgde Dessers er in de 47e minuut voor dat alles weer te herdoen was, nadat Matteo Politano (26.) de Napolitanen het voordeel had geschonken met een penaltygoal. Giovanni Simeone (76.) wiste het doelpunt van Dessers evenwel uit en ook Hirving Lozano (90.+2) en Mathias Olivera (90.+4) deden hun duit nog in het zakje.

Napoli grijpt opnieuw de leidersplaats in de Italiaanse hoogste voetbalafdeling met 23 punten, maar door het puntenverlies van Atalanta eerder op de dag moet het niemand meer naast zich dulden. Cremonese bengelt nog steeds in de onderste regionen, op de 19e plaats met 3 punten.