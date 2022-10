Zijn haat voor Joden kreeg hij met de paplepel mee: eerste biografie over vader van Hitler schetst weinig fraai beeld

Alois, de vader van Adolf Hitler, was een mislukkeling. En een tirannieke, drankzuchtige betweter met een afkeer voor bourgeoisie en Kerk, die ook nog eens een broertje dood had aan zijn Joodse huisbaas. Een autodidact ook die net als zijn zoon zichzelf de slimste vond en de rest van de wereld incompetent. In de biografie Hitlers vader, hoe een zoon een dictator werd – gek genoeg de allereerste over de vader van – schrijft de Oostenrijkse historicus Roman Sandgruber dat Adolf Hitler zijn wereldbeeld niet van vreemden had.