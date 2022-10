Michy Batshuayi bezorgt Fenerbahce drie punten na knotsgekke partij tegen Karagumruk

Fenerbahce heeft zondagavond op de negende speeldag van de Super Lig in extremis de volle buit kunnen rapen na een knotsgekke confrontatie met Karagumruk. Het publiek kreeg maar liefst negen doelpunten te zijn: 5-4.

Halfweg stond het al 2-2. In de tweede helft gaf Fener nog twee keer een bonus uit handen. Uiteindelijk eiste Michy Batshuayi, die pas mocht opdraven in de 88e minuut, de hoofdrol op door in de 95e minuut het Ülker Stadyumu uit zijn voegen te laten barsten met de winning goal.

Dankzij de late winst blijven Batshuayi en co. meedraaien bovenin. De grootstedelingen bekleden de vierde positie in de Turkse eerste klasse met 17 op 24 en tellen een punt minder dan de drie leiders, die allemaal wel een wedstrijd meer gespeeld hebben.