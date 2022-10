Hij vroeg het in 1972 al een keer, maar zij zei: “Laat ons eerst nog wat van het leven genieten”. Een halve eeuw later zei Maria De Vriendt (90) toch ja tegen Paul Rosy (95). De oudste trouwers van ons land zijn gelukkig samen in rusthuis Andante in Laken. “Elk een aparte bankrekening houden en niet bij je schoonouders inwonen zijn belangrijke lessen in de liefde.”