Drie jaar na baby Pia en belofte van Wouter Beke nog steeds geen screening op SMA via hielprik

Het is exact drie jaar geleden dat Vlaanderen in de bres sprong voor baby Pia. Met een onvergetelijke inzamelactie in 2019 werd 2 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld om het peperdure medicijn Zolgensma aan te kopen. Maar daar liet mama Ellen De Meyer (36) het niet bij. SMA moest en zou opgenomen worden in de hielprik, om toekomstige baby’tjes met de ziekte sneller te kunnen behandelen. “Hoe sneller je een kind met SMA behandelt, hoe normaler het opgroeit. Het is dus cruciaal om de ziekte vroeg op te sporen en de hielprik is daar ideaal voor. In Brussel en Wallonië is dat nu al standaard”, zegt De Meyer. Vorig jaar ging uiteindelijk ook Vlaanderen door de knieën. SMA zou vanaf deze zomer opgespoord worden via de hielprik of Guthrie-test. Die is overigens niet verplicht, maar in 99 procent van de gevallen wordt die wel uitgevoerd.

Voorlopig is er echter nog geen enkele pasgeboren baby via de hielprik gescreend op de genetische spierziekte. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Ten vroegste vanaf december”, klinkt het daar nu. Professor Bettina Blaumeiser, kliniekhoofd medische genetica aan het UZ Antwerpen, wijt de vertraging aan een technisch euvel. “De manier waarop we SMA opsporen, verloopt helemaal anders dan voor andere ziektes. We hebben dus nieuwe testapparatuur nodig. Voor ieder kind moet er ook een bepaalde testkit aangekocht worden om de screening te kunnen doen. Daarvoor hebben zowel het UZA als het andere Vlaamse screeningscentrum, het UZ Brussel, een aanbestedingsdossier lopende. Dat dossier heeft helaas wat vertraging opgelopen.” De ziekenhuizen onderhandelen tijdens zo’n procedure onder andere over de prijs. “Maar daarnaast zijn er zoals overal ook leveringsproblemen. Ik ben er wel van overtuigd dat we in de laatste fase zitten en dat de screening er nu snel zal komen”, zegt Blaumeiser.

De mama van – ondertussen kleuter – Pia heeft enigszins begrip, maar telt ook de baby’s die ondertussen geboren zijn met SMA. “Je moet rekenen dat er 4 tot 6 kinderen per jaar geboren worden met de ziekte. We zijn ondertussen drie jaar verder, dat zijn 12 tot 18 kinderen waar SMA bij de geboorte niet opgespoord werd”, zegt De Meyer. “Ik snap dat daar wat tijd over gaat, maar als het in Brussel en Wallonië wel al standaard is, vind ik de vertraging hier frustrerend.”