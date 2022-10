Moeder documenteert gek kapsel van tien weken oude baby op TikTok: “Het blijft gewoonweg niet naar beneden”

Bron: The Sun

Aliyah zegt dat het haar van haar dochtertje Arla al begon te groeien na haar eerste badje, en dat het sindsdien niet meer gestopt is. De TikTok-video’s zorgen voor speculatie onder Alyah’s volgers. Zij vragen zich af of het kind een oncontroleerbaar haarsyndroom heeft, of lijdt aan CMPA (Cow’s Milk Proteine Allergy).

TikTok-volgers speculeren over de oorzaak van het kapsel van baby Arla. — © rr

Het kapsel trekt heel wat aandacht van voorbijgangers op straat. — © rr

(tsjs)