Staat op uitnodiging voor jouw boosterprik ook vervaldatum? “Wachten tot december is niet aan te raden”

Wie het boostervaccin nog niet is gaan halen, haalt er best zijn uitnodiging nog eens bij. In sommige gevallen staat er wel degelijk een ‘vervaldatum’ op. Onder andere in de regio Antwerpen wordt gevraagd een afspraak te maken vóór een bepaalde datum. “Maar de vaccinaties gaan tot begin november door”, verzekert Gudrun Briat, woordvoerster van de Task Force Vaccinatie.

Ongeveer een derde van de Vlamingen die uitgenodigd werden voor een herfstbooster tegen corona, is die ondertussen gaan halen. “We zien de vaccinatieteller vooral vanaf 50 jaar stelselmatig omhoog gaan. Een goede zaak, want het is de groep die daar boven zit die het kwetsbaarst is en die dus baat heeft bij die booster. Ook nu kan je nog goed ziek worden van corona”, aldus Briat. Wie om één of andere reden nog geen tijd heeft gehad om naar een vaccinatiepunt te gaan, heeft nog enkele weken de tijd. Al bestaat daar wel wat verwarring rond. “In principe kan je tot eind oktober, begin november terecht in een vaccinatiecentrum. Ook daarna zal het in mindere maten nog mogelijk zijn om je te laten vaccineren via de reguliere zorg. Maar wachten tot december is niet aan te raden. Dan zal het veel moeilijker zijn om nog aan een vaccin te geraken. En dan schiet het ook zijn doel voorbij: het is nu dat we een coronagolf verwachten.”

(nba)