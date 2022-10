Restaurants overwegen 1 euro ‘energiesupplement’: “Tijdelijk, tot de energieprijzen weer normaliseren”

Een aantal restaurants in Brussel en Wallonië voeren een “energiesupplement” in van 1 euro per klant. In Vlaanderen wordt het ook besproken als één van de mogelijke maatregelen tegen de explosief gestegen energieprijzen, zegt Horeca Vlaanderen.

1 euro extra per klant als “energiebijdrage”, dat is wat de Brusselse horeca-ondernemer Michel De Bloos sinds kort aanrekent in zijn 14 restaurants. “Ik heb alles samen 100.000 klanten per maand en ook 100.000 euro meer kosten per maand door de gestegen energieprijzen”, zegt De Bloos op RTL Info.

© dji

Volgens de Brusselse horecafederatie is het een initiatief “dat nog navolging kan krijgen”. Volgens Horeca Vlaanderen zijn er geen aanwijzingen dat restaurants in Vlaanderen het voorbeeld al volgen. “Maar het is wel al besproken in onze commissie”, zegt ceo Matthias De Caluwe. “De nood is hier ook hoog. Meer dan de helft van de Vlaamse horecazaken denkt dit jaar met verlies af te sluiten als er geen extra steun komt van de overheid. Een aparte extra bijdrage vragen aan de klanten is een mogelijke optie. Je kan die tijdelijk invoeren, tot de energieprijzen weer normaliseren.”