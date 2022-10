Kritiek op ploegmaats en een veroorzaakte strafschop: Wesley Hoedt zijn krediet is (voor een tijdje) op bij Anderlecht

Wesley Hoedt had – op 16 minuten na – al alles gespeeld dit seizoen bij Anderlecht. Toch kreeg de Nederlander veel kritiek. Hij schoot dikwijls op zijn ploegmaats, terwijl hij zelf lang niet altijd vrijuit ging bij diverse tegengoals. Zo ook op Mechelen, toen een duwtje aan Vanlerberghe tot een penalty leidde.

Daarna volgde nog een dramatische lange bal en toen was het krediet op. Mazzu wisselde hem bij de rust. “Dat was geen makkelijke beslissing, want Wes is een ervaren speler”, aldus de coach.” Ik moest echter beslissen in functie van de match en niet in functie van iemands statuut. We wilden snelheid behouden.”

Dit kan wel betekenen dat het lot van Hoedt (voor een tijd) bezegeld is, want de stemmen om hem even aan de kant te zetten klonken alsmaar luider. Hij was een speler die Vincent Kompany er vorig jaar graag bij wou, maar ook die had na een tijd zo zijn twijfels of Hoedt wel de ideale regisseur voor een defensie is. De vraag is of de Nederlander rustig zal blijven als hij op de bank belandt. De protesterende fans klaagden alvast niet over de vervanging. Zij dachten alleen maar: Geef mij een nieuwe Hoedt.(jug)