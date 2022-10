Jana (26) leefde jaren op straat: “Zoals ik zijn er veel. Maar ze zien er normaal uit, dus zie je ze niet”

Jarenlang was Jana een van de vele jonge daklozen in ons land. Ze had een falling-out met haar familie, kwam op straat terecht, sliep eindeloze nachten in een tentje in een bos. Ze kreeg een zoontje, dat ze moet zien opgroeien in een pleeggezin. Vandaag zit de jonge vrouw in een begeleidingstraject. Maar de put is diep, de klim is lang. En nog lang niet af. “Ik denk dat ik me altijd dakloos zal blijven voelen.”