Liefst een op de vijf dak- en thuislozen in ons land zijn jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Dat blijkt uit een groots opgezet onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. In vergelijking met de oudere, zijn de jongere daklozen vaker vrouw, liggen ze vaker in conflict met hun familie en zijn ze vaker verborgen dakloos, in plaats van zichtbaar op straat te leven.