Amerikaanse veiligheidsdiensten ontdekken internationale “luxe mensenhandel” gerund vanuit rijhuis in Oudenaarde

Een uitzonderlijke luxueuze mensenhandel vanuit Irak en Iran naar Europa werd gerund vanuit het nette rijhuisje van een koppel uit Leupegem, deelgemeente van Oudenaarde. Het koppel haalde rijke Irakezen en Iraniërs in hun land op en bracht ze met vervalste papieren in privévliegtuigjes naar Europa. Wellicht was de luchthaven van Wevelgem een draaischijf in wording voor het koppel, maar toen kwamen Amerikaanse veiligheidsdiensten een en ander op het spoor.