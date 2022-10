Hun dochter werd vermoord in Nepal, nu hebben ze raad voor ouders Natacha de Crombrugghe: “Staak zoektocht naar dé waarheid”

Ook tien jaar geleden werd het lichaam van een jonge Belgische rugzaktoeriste in het buitenland teruggevonden. Ook toen waren de omstandigheden hoogst onduidelijk. “De ouders van Natacha de Crombrugghe gaan zich de komende jaren kwellen met die zoektocht naar de waarheid”, zeggen de nabestaanden van de in Nepal vermoorde West-Vlaamse Debbie Maveau. “Dat heeft geen zin. Belangrijk nu is dat ze Peru niet verlaten zonder Natacha’s lichaam.”