De ene loontrekkende verloor meer koopkracht dan de andere, en er zijn 480.000 grote verliezers: “Dat is geld dat je nooit meer krijgt”

De ene z’n loon wordt maandelijks geïndexeerd, dat van de andere pas om het half jaar of zelfs jaarlijks. En dat is niet alleen een kwestie van wat geduld, het betekent ook een groot verschil in koopkracht. De 480.000 bedienden en kaderleden in ons land van wie het loon pas in januari wordt geïndexeerd, verliezen het meest van allemaal, blijkt uit berekeningen van ACV.