Kim Jong-un zag persoonlijk toe op “tactische nucleaire” oefeningen, volgens Pyongyang

“Eenheden van het Koreaanse Volksleger die belast zijn met het gebruik van tactische kernwapens hebben van 25 september tot 9 oktober militaire oefeningen gehouden om het nucleaire vermogen tot afschrikking en tegenaanval na te gaan en te evalueren”, schrijft KCNA. Het nieuwsagentschap spreekt van “een stevige waarschuwing voor de vijanden”.

Noord-Korea heeft in twee weken tijd zeven raketlanceringen uitgevoerd. Een van de raketten vloog dinsdag over Japan heen en leidde in bepaalde plaatsen tot een luchtalarm.

De zeven raketlanceringen waren oefeningen die “een echte oorlog simuleren”, deelt KCNA nog mee.

Noord-Korea rechtvaardigt zijn actie voorts door te verwijzen naar de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS in de regio. Pyongyang omschrijft die manoeuvres van Seoel en Washington als “een betreurenswaardige houding die de spanning in de regio verder opvoert en die openlijk een militaire bedreiging vormt” voor Noord-Korea.