“Iraanse veiligheidsdiensten pakken kinderen op in scholen”

Bij de antiregeringsprotesten in Iran worden kinderen opgepakt in scholen, volgens berichten op sociale media. Dat schrijft The Guardian. De autoriteiten hebben zondag alle scholen in het Iraanse Koerdistan gesloten. Sinds de start van de protesten zijn al zeker 19 minderjarigen omgekomen.

Volgens berichten op sociale media werden zondag Iraanse schoolkinderen gearresteerd op schooldomeinen, door veiligheidstroepen die er aankwamen met bestelwagens zonder nummerplaten. Bovendien sloten de autoriteiten zondag alle scholen en campussen van het hoger onderwijs in Iraans Koerdistan.

Ondanks beelden van busjes in scholen, ontkent de Iraanse minister van Onderwijs, Mohammad Mahdi Kazem dat uitzettingen uit scholen zijn uitgevaardigd. De ouders van leerlingen die betrokken waren bij de protesten zijn volgens hem wel gecontacteerd.

Ouders zijn ongerust over hun kinderen, vertelde de 20-jarige student Mateen tegenover The Guardian. Haar familie raakte bezorgd over haar 16-jarige zus Naznin. “De broer van mijn moeder belde ons vanmorgen en drong er bij ons op aan om Naznin van school te halen. Hij heeft vrienden in de media die hem waarschuwden dat schoolmeisjes en -jongens uit Bandar Abbas door de repressieve troepen zijn gearresteerd. Mijn ouders raakten in paniek en haalden mijn zus van school nadat oom hen had gevraagd dat zo snel mogelijk te doen en zei dat de politie de scholen zou kunnen aanvallen”, aldus Mateen.

Jongeren wordt ook op het hart gedrukt geen beelden van bij de protesten op Twitter te delen, klinkt het.

“Kordate straffen”

Op beelden was te zien dat honderden meisjes van middelbare scholen en universiteiten deelnamen aan de antiregeringsprotesten op zondag. De regering probeert die protesten met harde hand neer te slaan. Volgens de groep Iran Human Rights zijn daarbij al minstens 185 personen, onder wie ten minste 19 kinderen, gedood sinds de start van de protesten zo’n vier weken geleden.

De Iraanse president, Ebrahim Raisi, had een ontmoeting met veiligheidsfunctionarissen om te bespreken hoe de repressie doeltreffender kan worden gemaakt. Na afloop zei Seyed Mirahmadi, Irans onderminister van Binnenlandse Zaken voor veiligheidszaken: “Voortaan zullen zij die bij de rellen gearresteerd worden in de gevangenis blijven totdat ze worden berecht. Zij zullen snel worden vervolgd en hun straffen zullen kordaat zijn en een afschrikwekkende werking hebben.”