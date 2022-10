Samusocial zit met tekort aan werknemers bij start van winteropvang

Het winterplan van Samusocial zorgt er tijdens de koudere wintermaanden voor dat honderden bijkomende plaatsen worden gecreëerd om onderdak te bieden aan enerzijds de vele daklozen en anderzijds de asielzoekers die niet terechtkunnen in de structuren van Fedasil. Voor het eerst maakt Samusocial zich nu zorgen over de vraag of het wel over voldoende teams zal beschikken voor de begeleiding van de kwetsbare mensen. De financiële middelen zijn er, maar het gekwalificeerd personeel ontbreekt.

“Tekort. Dat is al maanden het sleutelwoord op de operationele teamvergaderingen. Zij hebben de grootste moeite om gekwalificeerd medisch en sociaal personeel te vinden voor onze opdracht om mensen zonder onderkomen te helpen”, getuigt Philippe Mercier, directeur human resources van Samusocial.

Concreet is Samusociaal op zoek naar tien extra verpleegkundigen voor de dagelijkse werking, en afhankelijk van de opvangcapaciteit die voorhanden is naar nog 50 tot 100 nieuwe medewerkers. Het gaat vooral om verpleegkundigen, zorgassistenten en maatschappelijk werkers, maar er is ook nood aan polyvalente werknemers, onthaalmedewerkers, schoonmaakpersoneel, nachtwakers of keukenbedienden. “Onze aantrekkingskracht ligt precies in onze opdrachten, die kansen bieden om een rol van betekenis te spelen in een waardevol humanitair avontuur”, zegt Mercier.