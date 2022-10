“Geen plaats voor compromis” op het vlak van democratie, stelt Taiwan

De Taiwanese presidente Tsai Ing-wen heeft China maandag, ter gelegenheid van de Taiwanese nationale feestdag, gewaarschuwd dat het niet bereid is tot het maken van compromissen op het vlak van democratie. “De grootste consensus onder het Taiwanese volk en van onze verschillende politieke partijen is dat we onze nationale soevereiniteit en onze vrije en democratische manier van leven moeten verdedigen”, verklaarde Ing-wen. “Op dat vlak, laten we geen ruimte voor compromissen.”