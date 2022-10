Na de kritiek, niets dan lof voor Cristiano Ronaldo na zijn 700ste (!) goal: “35 doelpunten per seizoen, 20 jaar lang. Crazy”

Ronaldo moest zondag opnieuw vrede nemen met een plaats op de bank. Hij mocht dit seizoen nog maar één keer starten in de Premier League en had nog niet gescoord in de competitie dit seizoen. Op het veld van Everton mocht CR7 wel al na een halfuur invallen voor de geblesseerde Anthony Martial en een kwartier later zette hij zijn ploeg al op voorsprong. Zijn 700ste (!) goal in clubverband.

“Vergelijking met Messi gaat niet op”

“Hij is een van de beste spelers ooit en voor mij gaan de vergelijkingen tussen hem en Lionel Messi niet op”, zei Manchester United-coach Erik ten Hag na de wedstrijd. “Het zijn allebei geweldige spelers, zeker als je naar hun statistieken kijkt. Die zijn ongezien. Toen hij op 699 stond hoopte ik dat hij de zevenhonderdste in de Europa League (donderdag tegen Nicosia, red.) al zou maken, maar voor hem is dit geweldig.”

In de wedstrijdanalyse van BT Sport was United-legende Rio Ferdinand vol lof voor Ronaldo. “Zevenhonderd doelpunten… Dat is denk ik meer dan de hoeveelheid wedstrijden die ik gespeeld heb”, lachte Ferdinand. “Ronaldo voelde zich niet bepaald goed op de bank en hij was erop gebrand om zich te laten zien tijdens zijn invalbeurt. En hij heeft zich opnieuw bewezen. Als er iemand nog aan hem twijfelde, dan heeft hij die mensen op hun plek gezet.”

“Making Cris-tory”

De Engelse pers was dan weer lovend met woordspelingen. “Making Cris-tory”, titelde The Sun. “Cris-is over?”, schreef The Mirror. In onder meer Manchester Evening News kreeg Ronaldo een 8 op 10 voor zijn prestatie op het veld van Everton.

Voetballegende en analist Gary Lineker eerde Ronaldo op Twitter. “700 club goals voor de ongelooflijke Cristiano Ronaldo. Dat zijn 35 doelpunten per seizoen, 20 jaar lang. Crazy!”

Doelpunten per club:

Real Madrid: 450

Manchester United: 144

Juventus: 101

Sporting CP: 5

