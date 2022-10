Ex-scheidsrechter Serge Gumienny neemt het op voor Club Brugge-doelman Simon Mignolet: “VAR had moeten ingrijpen”

De eerste goal van Westerlo op het veld van Club Brugge zaterdagavond zorgde voor heel wat discussie. Scheidsrechter Serge Gumienny zegt in Het Belang van Limburg dat de eerste goal van Lyle Foster niet helemaal reglementair was.

“Na Club Brugge-Westerlo was Simon Mignolet niet te spreken over de manier waarop het openingsdoelpunt van Westerlo tot stand kwam. Er valt iets te zeggen over zijn beklag, want Westerlo-spits Nene raakte licht de bal toen Mignolet die in zijn handen had, waarop hij de bal moest lossen en Nene scoorde”, aldus Gumienny.

“Als het reglement strikt gevolgd werd, moest de VAR daar ingrijpen want de scheidsrechter had dit niet opgemerkt. In feite maakte de aanvaller geen overtreding op de keeper maar hij deed iets wat niet mag volgens het reglement. Dat zegt dat je de bal niet mag aanraken als de keeper die in zijn handen heeft, een regel die destijds werd ingevoerd om doelmannen te beschermen. Aangezien er tegenwoordig streng volgens de letter van het reglement wordt gefloten, had de VAR hier ook kunnen ingrijpen.” Lees het volledige artikel met Gumienny hier.

Beelden van de fase: