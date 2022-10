Decathlon verandert van naam om ‘omgekeerd winkelen’ te promoten

De vestiging van de populaire sportwinkelketen Decathlon aan de Vliegtuiglaan in Gent heeft zijn naam veranderd in Nolhtaced. Geen fout zo blijkt, maar een bewuste actie om de verkoop van tweedehands sportgerief te promoten. “We willen de drempel hiervoor verlagen”, klinkt het.

Wie deze dagen langs de Vliegtuiglaan passeert, zal waarschijnlijk stevig verschieten. Met grote letters prijkt Nolhtaced op de gebouwen van de sportwinkelketen Decathlon. Een foutje bij het aanplakken van een nieuwe banner? Nee, een bewuste actie van de winkelketen zo blijkt.

Nolhtaced betekent Decathlon omgekeerd. Zo wil de keten tonen dat je voortaan ook omgekeerd kan winkelen: naast nieuw sportmateriaal kopen, kan je vanaf nu ook oud of ongebruikt materiaal verkopen. Decathlon herstelt het en verkoopt het vervolgens tweedehands en met garantie door.

Milieubewust sporten

Wanneer je deze sportspullen daar verkoopt, krijg je geen geld in de plaats. Wel krijg je de waarde hiervan krijg terug via aankoopbonnen die twee jaar geldig blijven. Deze kan je besteden aan het nieuwe aanbod, maar ook aan het tweedehands- of verhuuraanbod van de sportwinkelketen.

© Decathlon

“Decathlon is 25 jaar geleden gestart in België met als doel om sport voor zoveel mogelijk Belgen toegankelijk te maken”, duidt verantwoordelijke Arnaud De Coster de stunt. “Die missie blijft, maar tijden veranderen. We willen er ook voor zorgen dat iedereen milieubewust kan sporten.”

Marketingstunt?

De logo’s op de website en de sociale mediakanalen wordt vervangen. Ook de vestigingen in Evere en Namen krijgen een mand lang de naam Nolhtaced. Deze banners worden achteraf geupcycled tot tassen die Decathlon zal gebruiken om producten uit zijn verhuuraanbod veilig te vervoeren.

“Dit lijkt misschien een marketingstunt, maar we willen vooral onze terugkoopdienst bij een zo groot mogelijk publiek bekendmaken en op die manier zoveel mogelijk spullen hergebruiken, de drempel voor tweedehands verlagen en de koopkracht verhogen”, besluit De Coster.