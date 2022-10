Nieuwe kattenmoordenaar op oorlogspad? Al 13 katten vergiftigd in hetzelfde dorp

In Flint, een klein dorp in het noorden van Wales, zou een dierenhater op oorlogspad zijn. Het dorpje telt al minstens 13 huiskatten die op dezelfde manier aan hun einde zijn gekomen. Allemaal werden ze vergiftigd door een antivriesmiddel.

Het was de 34-jarige Leanne Shaw die als eerste argwaan voelde, toen ze haar drie jaar oude kat Blinx stervend terugvond langs de kant van een padje. Shaw bracht hem nog naar de dierenarts, maar Blinx was niet meer te redden. Een post mortem bracht aan het licht dat hij vergiftigd was door een antivriesmiddel.

Shaw werd ongerust toen ze hoorde dat twee andere katten uit de buurt recent onverwacht waren overleden. Ze riep haar drie katten binnen, maar Blinx kwam dus niet opdagen. Na het trieste overlijden van Blinx bleek dat liefst 13 katten uit het dorpje de afgelopen tijd hetzelfde lot hadden ondergaan.

De lokale politie is een onderzoek gestart naar de verdachte situatie. Ze vragen aan iedereen die informatie heeft om hen te contacteren. “Het zijn erg spijtige incidenten en we zouden graag ons medeleven uiten aan de eigenaars. Momenteel weten we niet zeker of het over ongelukken gaat of over kwaad opzet, maar we willen wel iedereen vragen om te kijken of ze hun chemicaliën en pesticiden veilig willen afschermen”, deelde de nog politie mee.