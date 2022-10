OVERZICHT. Dit weten we al over grootschalige raketaanvallen op Oekraïense steden

Op tal van plaatsen in Oekraïne klonken maandagochtend de luchtalarmen. Ook heel wat steden werden getroffen door wat vermoedelijk Russische raketten waren. In de hoofdstad Oekraïne zouden al meerdere doden gevallen zijn. Dit weten we al over de aanvallen.

Bron: The Guardian, Sky News, BBC, CNN, The Kyiv Independent, Nexta

WAAR

In Kiev zouden er meerdere raketten ingeslagen zijn. Vooral de centrale wijk Sjevtsjenkivsky werd zwaar getroffen. Ook in Dnipro, Lviv, Ternopil, Zjytomyr, Chmelnytsky, Mykolajiv, Charkiv, Soemy, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Zaporizja en Kirovohrad waren er aanvallen. Mogelijk kunnen we ook Odessa aan dat rijtje toevoegen, maar dat werd nog niet bevestigd.

In Kiev, Lviv, Dnipro, Soemy en Charkiv waren energie-infrastructuur het voornaamste doelwit. Delen van Lviv zitten bijvoorbeeld zonder elektriciteit of warm water, zei burgemeester Andriy Sadovyi. Noodaggregaten bij verschillende pompstations zijn opgestart om de watervoorziening te herstellen en een derde van de verkeerslichten werkt niet. Ook in Charkiv zijn er problemen met de water- en elektriciteitsvoorziening.

Volgens de Oekraïense premier Denys Shmyhal zijn maandagochtend 11 infrastructuurvoorzieningen in acht regio’s en in de hoofdstad Kiev beschadigd door Russische aanvallen.

LEES OOK. Beelden tonen verwoesting na raketaanvallen op Kiev: uitgebrande auto’s en krater in bekend park

WANNEER

Omstreeks 8.30 uur lokale tijd (7.30 uur in België) maandagochtend kwamen de eerste meldingen binnen van explosies in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Niet veel eerder weerklonken nog de luchtalarmen.

Later kwamen er ook berichten binnen van raketaanvallen op verschillende andere steden. Omstreeks 9.00 Belgische tijd zouden er opnieuw explosies waargenomen zijn in Kiev.

Eerder in de nacht waren er ook al aanvallen op Zaporizja.

In totaal zouden er, volgens het Oekraïense leger, 75 raketten afgevuurd zijn op de verschillende steden. Het leger claimt dat ze er 41 konden neutraliseren.

LEES OOK. Zelenski over aanval op Kiev: “Ze proberen ons van de aardbodem te vegen”

SLACHTOFFERS

Momenteel zijn er enkel cijfers beschikbaar voor Kiev. Maar ook daar heerst nog heel wat onduidelijkheid. Volgens Rostyslav Smirnov, adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, zouden er bij de aanvallen op Kiev momenteel al acht doden en 24 gewonden geteld zijn. Anton Herasjtsjenko, adviseur op het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft op Telegram dan weer dat er al vijf doden en twaalf gewonden geteld zijn. Die laatste cijfers bevestigt ook de politie. “De meeste inslagen waren in het centrum van de hoofdstad”, klinkt het.

ook in Dnipro zouden doden en gewonden gemeld worden. Daar werden nog geen aantallen vrijgegeven.

REDEN

De aanvallen van maandagochtend kaderen natuurlijk binnen de oorlog in Oekraïne die al meer dan een half jaar aan de gang is. Maar de explosie op de Krimbrug, die Rusland met de geannexeerde Krim verbindt, zou wel eens de rechtstreekse aanleiding kunnen zijn voor wat er zich maandagochtend afspeelde in Oekraïne.

LEES OOK. Schokgolven tot in het Kremlin na explosie op Krimbrug: Poetin komt in alsmaar lastiger parket terecht

Volgens Rusland gaat het om een terreuraanval met de bedoeling civiele infrastructuur te vernietigen. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin zondag. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, bevestigde al dit de aanval op de brug niet van die categorie is dat binnen de Russische defensiedoctrine een nucleaire reactie mogelijk is. Maar Dmitri Medvedev, de nummer twee van de Russische Veiligheidsraad, had eerder wel al gedreigd met vergelding voor de verwoestende ontploffing op de voor Rusland strategisch belangrijke Krimbrug. De verschillende aanvallen die maandagochtend op Oekraïne werden uitgevoerd, kunnen moeilijk anders gezien worden dan zo’n vergelding.

Later maandag roept president Vladimir Poetin zijn veiligheidsraad bijeen.

(sgg)