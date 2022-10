Treinreizigers zitten ’s nachts meer dan een uur vast na aanrijding met ree

Het incident gebeurde zondagavond om 23.20 uur net voor het binnenrijden van station Gent-Sint-Pieters. Een overstekende ree werd aangereden door één van de laatsten treinen die van Landen in Vlaams-Brabant onderweg was naar Brugge. De trein stond daarop lange tijd stil.

“Er was een uitgebreide controle nodig om te bekijken of de trein niet beschadigd was”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Deze controle duurde meer dan een uur. Pas om 0.50 uur kwam de trein daarop aan in Gent-Sint-Pieters om daarna nog naar Brugge door te rijden.