Nederlander Danny Makkelie moet Atlético-Club in goede banen leiden

De Nederlander Danny Makkelie is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Champions League-duel van woensdagavond op de vierde speeldag in groep B tussen Atlético Madrid en Club Brugge, zo maakte de UEFA maandag bekend.

Vorige week was Makkelie nog de scheidsrechter in de door Chelsea met 3-0 gewonnen topper tegen AC Milan. De ervaren Nederlander was in 2018 reeds scheidsrechter in het CL-duel van Club tegen Borussia Dortmund (0-1).

Met een nu al even verrassende als historische negen op negen is Club Brugge goed op weg richting de achtste finales van de Champions League. Bij een zege in het Metropolitanostadion heeft de Belgische landskampioen daar mathematische zekerheid over. Nooit eerder kon een team dat de groepsfase met negen op negen was begonnen zich niet bij de laatste zestien teams scharen op het kampioenenbal.