Zes mensen opgepakt in onderzoek naar handel in illegaal dierengeneesmiddel tegen kattencorona

Speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen hebben maandagmorgen zes huiszoekingen uitgevoerd in een gerechtelijk onderzoek naar illegale handel in diergeneesmiddelen. Zes personen zijn opgepakt, onder wie een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Lier die als spilfiguur aanzien worden.

Het onderzoek focuste zich op de georganiseerde handel van illegale geneesmiddelen op basis van GS-441524, een bestanddeel dat niet vergund is door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) noch door het Belgische Geneesmiddelenagentschap. Het geneesmiddel zou gebruikt worden ter behandeling van het kattencoronavirus FIP (feline infectious peritonitis).

De FGP voerde maandag zes huiszoekingen uit in Lier, Brugge, Riemst en in Nederland. Zes personen werden gearresteerd. “Een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Lier zouden de spil vormen. De stock zou opgeslagen worden bij de vader van de 43-jarige man. Ook de ouders van de vrouw zouden een rol gespeeld hebben bij de verkoop van de illegale diergeneesmiddelen”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

Facebookgroep

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelde vast dat enkele van de verdachten de beheerders zijn van een besloten Facebookgroep. “De leden van deze groep zijn allemaal personen die mogelijk een geïnfecteerde kat bezitten en een behandeling willen opstarten”, aldus Aerts.

“Voor de ziekte bestond geen erkende behandeling. De behandeling die werd aangeboden in de groep kostte gemiddeld 3.000 euro en bestond uit het dagelijks toedienen van het geneesmiddel gedurende zes weken.” De vrouwelijke hoofdverdachte zou zo op een jaar tijd voor meer dan 120.000 euro van het geneesmiddel verkocht hebben.

Vermoedelijk is het geneesmiddel afkomstig uit China of Hong Kong en werd het vanuit België verspreid door lokale handelaars. Leveringen gebeurden enerzijds fysiek of via reguliere koeriersdiensten maar met een valse vermelding van de inhoud van het pakket. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd door FGP Antwerpen.