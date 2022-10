Eurocommissaris Didier Reynders schuilt in hotelkelder na explosies in Kiev: “Ongelofelijk hoe kalm de mensen blijven”

Didier Reynders in de ondergrondse parkeergarage van het Intercontinental-hotel in Kiev.

Eurocommissaris Didier Reynders was zich aan het klaarmaken om naar het ontbijt te gaan toen hij eerst het luchtalarm en dan de tweede explosie hoorde. “Ik schat op 300 meter van het hotel waar ik verblijf. Het valt vooral op hoe rustig de mensen blijven. Er was nooit paniek”, reageert hij vanuit de ondergrondse parkeergarage waar hij samen met alle hotelgasten werd ondergebracht.

Reynders was sinds zondag in de hoofdstad van Oekraïne. Hij had er onder meer een ontmoeting met de procureur-generaal en met enkele NGO’s. Zijn programma van dinsdag wordt geannuleerd door de aanslagen in Kiev.

“Van de eerste explosies hebben we in het hotel niets gehoord, maar we werden wel gewekt door het luchtalarm rond 6 uur ’s ochtends”, reageert de oud-minister van Buitenlandse Zaken en huidig Eurocommissaris. “De tweede explosie hoorden we wel, en dan zijn we onmiddellijk naar de parkeergarage op verdieping -3 gebracht. Ik schat dat we hier met een honderdtal mensen zitten: personeelsleden en hotelgasten.” De tweede explosie hoorde hij heel duidelijk. “Het hotel ligt echt in het centrum van Kiev, tussen de twee kerken. De aanslag is waarschijnlijk niet veel verder dan 300 meter van de plek waar wij verblijven gebeurd.”

Paniek was er op geen enkel moment. “Misschien komt dat wel door de personeelsleden en de andere hotelgasten. Het was ongelofelijk hoe kalm iedereen reageerde. De mensen zijn het gewoon geraakt. Tussen februari en juni hebben ze dit vaker meegemaakt. Maar de afgelopen drie maanden waren er in Kiev geen incidenten meer.” Zelf had hij ook geen schrik. “Maar het is wel confronterend. Als minister van Buitenlandse Zaken was ik heel vaak in conflictgebieden, maar zo dicht wordt je er niet vaak mee confronteerd.”

Reynders nam meteen contact op met ons land. “Er is contact geweest met de regering, ja. Maar ik wilde toch vooral mijn echtgenote horen om haar gerust te stellen. Ik wist dat mijn aanwezigheid hier in het nieuws zou komen. Dat wou ik voor zijn. Paniek is nergens voor nodig. De veiligheidsdiensten zijn in de buurt.”

De Eurocommissaris zou Kiev dinsdagavond met de trein verlaten. “We bekijken nu wat de veiligste manier is om hier te vertrekken.” In de loop van de middag mogen Reynders en co de kelder verlaten en zullen ze worden ondergebracht in veilig deel van het hotel. “Het leven herneemt hier intussen. Er wordt me gezegd dat er al opnieuw mensen op straat lopen.”