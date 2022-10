Lula da Silva mag Bolsonaro niet aan kannibalisme linken

De campagnespot van Da Silva met Bolsonaro in de hoofdrol is voortaan verboden

De Brazilianen trekken over drie weken naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De strijd tussen de twee overgebleven kandidaten, zittend president Jair Bolsonaro en zijn linkse uitdager, Luiz Inacio Lula da Silva, is bikkelhard.

Zo verbood een rechter dit weekend een campagnespot van Lula da Silva die Bolsonaro linkt aan kannibalisme. De campagnespot van Lula ‘ontbeerde context’, luidde het ­oordeel.

De advertentie bevat een ­video uit 2016. Daarin beschrijft Bolsonaro, destijds parlementslid, in een interview met The New York Times een “kannibalistisch ritueel” dat volgens hem nog steeds wordt uitgevoerd door een inheemse gemeenschap in het noorden van Brazilië. “Ze koken het vlees twee of drie dagen, en eten het met bananen”, zegt hij. Ook lijkt hij te suggereren dat hij zelf bereid zou zijn “een gekookte indiaan” op te eten. Daarna is een voice-over te horen, die zegt: “Na alle absurditeiten die Brazilië van Bolsonaro al heeft gehoord, onthult hij hier dat hij nu ook mensenvlees zou eten.”

Volgens de rechter is het interview bewerkt om zo ten onrechte te suggereren ‘dat de kandidaat Bolsonaro onder alle omstandigheden mensenvlees zou consumeren.’

Lula, die tussen 2002 en 2010 al president was, verdedigde de advertentie. “Het is niet onze campagne die dit insinueert, hij heeft het zelf tegen een Amerikaanse journalist gezegd. We informeren alleen de kiezer.” (belga)