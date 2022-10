“Normaal zou Jessy vandaag terugkeren van haar reis naar Rome. In de plaats daarvan moet ik allicht naar daar om haar lichaam te identificeren.” Evelyne Derumeaux (50), de moeder van Jessy Dewildeman (24), kan amper vatten dat haar dochter dit weekend samen met hartsvriendin Wibe Bijls (25) is verongelukt in Rome. “Hopelijk komen we ooit de waarheid te weten.”