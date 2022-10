Paspoort van voetballegende Ali Daei in beslag genomen na kritiek op regime in Iran

Het paspoort van de Iraanse legendarische ex-voetballer Ali Daei is in beslag genomen nadat de intussen 53-jarige spits kritiek had geuit op het regime van geweld en repressie in zijn land sinds medio vorige maand, zo maakten plaatselijke media maandag bekend.

Volgens de krant Hammihan had hij op zijn Instagram-account kritiek geuit op de overheid na het overlijden van Mahsa Amini. Haar dood was de aanleiding van de huidige protesten in Iran. Ze stierf nadat ze was opgepakt omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam, wat een inbreuk is op de islamitische kledingsvoorschriften. Demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af. Het Iraanse regime slaat de protesten gewelddadig neer. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt.

Ali Daei staat in de geschiedenisboeken als de voetballer met de op een na meeste interlandgoals. Daei trof tijdens zijn carrière 109 keer raak voor Iran, enkel Cristiano Ronaldo doet met intussen 117 doelpunten voor Portugal beter.