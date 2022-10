COP27: “Hele gebieden worden komende decennia onbewoonbaar wegens hittegolven”

Hele regio’s zullen de volgende decennia onbewoonbaar worden als gevolg van hittegolven die frequenter en intenser zullen zijn als gevolg van de klimaatverandering. Daarvoor waarschuwden maandag de Verenigde Naties en het Rode Kruis in een gezamenlijk rapport. De waarschuwing komt er op minder dan een maand van de klimaattop COP27 in Egypte.

In het rapport wordt opgeroepen om zich beter voor te bereiden op toekomstige hittegolven, om zo het aantal doden te beperken.

Er zijn limieten aan de warmte en hoge luchtvochtigheid die een menselijk lichaam kan verdragen. En ook het aanpassingsvermogen van de samenleving botst op limieten, klinkt het. “Op basis van de huidige evolutie, zouden de hittegolven de volgende decennia deze fysiologische en sociale limieten overschrijden, met name in gebieden zoals de Sahel, de Hoorn van Afrika en in Zuid-Azië”, zo staat in het rapport. “Dit heeft menselijk lijden en overlijdens op grote schaal tot gevolg. Ook de migratie en ongelijkheid zullen toenemen.” De verstedelijking en vergrijzing van de bevolking maken het aantal potentiële slachtoffers nog groter.

Hittegolven zijn nu al het meest dodelijke weerfenomeen, luidt het nog. Ze maken elk jaar duizenden doden. In de recente geschiedenis was vooral de hittgolf van 2003 in Europa een ramp, met meer dan 70.000 doden, en die van 2010 in Rusland, waarbij 55.000 mensen omkwamen.

Tegen het einde van deze eeuw zouden hittegolven evenveel slachtoffers maken als alle kankers samen, stellen de onderzoekers. Hitte is bovendien een “stille doder”, die enorme uitdagingen stelt aan de samenleving. De VN en het Rode Kruis roepen op om dringend te investeren in maatregelen om de impact van de klimaatverandering te beperken en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen.