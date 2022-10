Robin Veldman ziet Anderlecht-youngsters alleen op kop staan: “De titel is geen must, maar we proberen wel opleiding te koppelen aan resultaten”

Anderlecht staat alleen op kop. In de Jupiler Pro League zal het nog even duren, in 1B is het wel de realiteit. Na een thuiszege tegen Virton en puntenverlies van Beerschot pronken de paars-witte youngsters van coach Robin Veldeman helemaal alleen bovenaan.

Robin Veldman kreeg vrijdag plots Mario Stroeykens ter beschikking, maar het was Killian Sardella die zich met twee goals ontpopte tot matchwinnaar.

“Door de wisselwerking met de A-ploeg beschikken we over een brede kern, waardoor we vaak kunnen wisselen”, zegt de Nederlandse coach. “Dat Stroeykens twee dagen na zijn partij met ons ook beslissend was met de A-ploeg op KV Mechelen, is uiteraard een geweldige opsteker voor de ontwikkeling van zo’n jonge snaak. We steken enorm veel tijd en energie in de opvolging van onze talenten. We proberen hen te stimuleren door het aanreiken van nieuwe prikkels. Iemand als Sardella kreeg dit seizoen nog niet zo veel speelminuten, maar tankte de jongste twee weken vertrouwen bij ons. Op Standard B scoorde hij met een heerlijk hakje, tegen Virton voegde hij daar twee goals aan toe. Sardella is niet de grootste, maar beschikt over een explosieve sprongkracht, waardoor het me niet verbaasde dat hij in de tweede zone opdook en de bal binnenkopte.”

Wie we voorlopig nog niet bij de eerste ploeg zien van paars-wit: Lucas Stassin. Hij scoorde in 1B al zeven keer, waardoor sommige fans de zoon van Stéphane Stassin graag een kans zien krijgen in 1A, maar Veldman houdt de boot af. “Laat Lucas nog maar verder groeien bij ons. Tegen Virton miste hij in de eerste helft een strafschop en ook nog een andere opgelegde kans. Met Silva, Esposito, Raman en Stroeykens beschikken we bij de A-ploeg echt wel over voldoende offensief talent. Als hij dit jaar enkele selecties kan veroveren bij de A-ploeg en enkele invalbeurten, mogen we praten over een geslaagd seizoen.”

Intussen boert de ploeg van Robin Veldman goed en staat ze zelfs op kop. “De titel is geen must, maar we proberen wel opleiding te koppelen aan resultaten. De individuele ontwikkeling van onze jonge talenten primeert op de resultaten, maar we starten wel elke wedstrijd met de bedoeling om te winnen. Tegen Virton wisten we dat hun snelle spitsen voor countergevaar zouden zorgen, maar we blokten die uitstekend af. Eigenlijk hadden we nu al met een mooie bonus op kop kunnen prijken. Op RWDM gaven we in de slotfase een wenkende zege uit handen, tegen Club NXT bleven we na een dominante partij steken op een gelijkspel.”

Oppassen voor Genk

De Friese coach waarschuwt meteen ook al voor de volgende partij zondag op Jong Genk. “In eerste instantie willen we de competitie afsluiten als beste beloftenploeg. Vorig jaar klopten we Jong Genk in de finale van de Beker van België, maar we ondergingen toen wel het spel. Steeds meer Genkse spelers zakken ook af naar hun B-ploeg, waardoor we ons mogen opmaken voor een sterke tegenstrever.”