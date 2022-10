Gedaan met invallen in minuut 60: Atlético Madrid neemt Antoine Griezmann definitief over van FC Barcelona

Atlético Madrid en FC Barcelona hebben een akkoord bereikt omtrent de definitieve transfer van de Fransman Antoine Griezmann, die sinds de zomer van 2021 op huurbasis in de Spaanse hoofdstad aan de slag was, zo maakte Atlético maandag bekend. De Franse international ondertekende een contract tot medio 2026. Atléti zou zo’n 24 miljoen euro betalen aan Barça.

Antoine Griezmann startte dit seizoen nog maar drie keer in de basis bij Atlético Madrid, waarvan twee keer de afgelopen week (tegen Club Brugge in de Champions League en tegen Girona in de competitie). De andere acht wedstrijden – competitie en Champions League samengeteld – viel de Franse aanvaller telkens in tussen minuut 60 en minuut 65. Ondanks zijn geringe speeltijd zit Griezmann toch al aan drie goals en twee assists dit seizoen.

Waarom was hij dan geen basisspeler meer? Alles had te maken met een clausule in zijn contract. Kort samengevat: Atlético huurt Griezmann sinds de zomer van 2021 tot volgende zomer van Barcelona. In het huurcontract staat dat er een aankoopoptie van 40 miljoen euro geactiveerd wordt als Griezmann in totaal meer dan 50 procent van de wedstrijden (waarvoor hij beschikbaar was) speelt. Volgens Barça ging die voorwaarde over het eerste seizoen en zou Atlético nu al moeten betalen, volgens Atlético ging het over de twee seizoenen samen.

Lange onderhandelingen

De clubs, die allebei niet in de meest gunstige financiële situatie zitten, onderhandelden al weken over een verlaging van die afkoopclausule naar 25 miljoen euro. Stel dat de afkoopclausule niet gelicht werd, dan moest Griezmann volgend seizoen terug naar Barcelona, waar hij nog één seizoen onder contract lag. Dat wilden de Catalanen absoluut vermijden, want ze kunnen zijn waanzinnige salaris van 25 miljoen euro per jaar amper betalen.

Tot er een akkoord gevonden werd, zorgde coach Diego Simeone ervoor dat Griezmann op het einde van dit seizoen niet meer dan 50 procent van de wedstrijden gespeeld zou hebben. Dat hoeft hij vanaf nu dus niet meer te doen. Griezmann wordt woensdag weer in de basis verwacht voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

In 304 wedstrijden voor Atlético scoorde Griezmann 144 doelpunten en was hij goed voor 59 assists.