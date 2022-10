SJOTCAST #11. “Felice Mazzu kan even ademhalen, maar het echte werk moet nog komen voor Anderlecht”

Op de Belgische voetbalvelden is het weer een drukte vanjewelste, dus schakelt ook Sjotcast een versnelling hoger. In de aflevering van vandaag: Lars bleek allesbehalve de talisman van Club Brugge, Yanko geraakte gecharmeerd door KRC Genk en Anderlecht-watcher Jürgen Geril schrok zich een hoedje in het AFAS-stadion.