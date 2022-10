Yvo Theunissen krijgt 27 jaar cel voor doodschieten agent Amaury Delrez: “U heeft daar op een afschuwelijke laffe manier gereageerd”

Na ongeveer vier uur beraadslagen hebben de jury en het hof in het Tongerse assisengebouw de 40-jarige Nederlander Yvo Theunissen maandag veroordeeld tot 27 jaar cel voor het doodschieten van de 37-jarige politieman Amaury Delrez. Assisenvoorzitter Dirk Thys benadrukte de verpletterende verantwoordelijkheid die hij heeft gehad bij de uitvoering van de feiten. “U heeft daar op een afschuwelijke laffe manier gereageerd,” zei Thys tegen de rijzige Nederlander in kostuum.

Theunissen gaf Delrez op 26 augustus 2018 een nekschot op de Avenue Reine Astrid in Spa, waarna hij met een Walther P38-pistool nog vier keer vuurde naar collega Ghislain Schils die achter een boom dekking zocht. De twee politiemannen wilden een overvolle taxi controleren toen Yvo, zijn broer en een kameraad amok hadden veroorzaakt in danscafé Havana in Spa. Theunissen had daar al zijn wapen tevoorschijn gehaald.

Na het doodschieten van Delrez en het schieten naar Schils vluchtte Theunissen weg en nam hij telefonisch contact op met een vriendin en zijn moeder in een poging om opgepikt te worden. Hij trok naar een vakantiehuis, waar andere Nederlanders verbleven. Hij deed het vuurwapen verdwijnen en verbrandde zijn gsm en jas in een vuurkorf.

Voor de bepaling van de straf hielden het hof en de jury rekening met het onnoemelijk leed dat Theunissen teweegbracht. “Het hof hield rekening met het niet te herstellen leed dat hij veroorzaakte bij iedereen die Amaury dierbaar was, in de eerste plaats zijn ouders, echtgenote en drie kinderen en de onmiddellijke familieleden. Door de kille en laffe uitvoeringswijze heeft de bijzondere gruwel van de feiten een onnoemelijk leed teweeggebracht. Het veroorzaakte een enorme impact op collega Ghislain Schils, zowel op professioneel, als persoonlijk vlak. De feiten getuigen van een uiterst brutale en laffe houding. Theunissen loste een nekschot vanop amper 5 centimeter, terwijl Amaury Delrez op zijn knieën zat met de rug naar Theunissen toe. Delrez vormde op geen enkel moment een bedreiging. Dezelfde lafheid en kilheid zijn te weerhouden bij de schoten die hij loste op de vluchtende Schils”, aldus voorzitter Dirk Thys bij de voorlezing van het arrest.

Verstoord normbesef

“Yvo Theunissen heeft een verstoord normbesef. Zijn persoonlijkheid wordt door de psychiater en psycholoog omschreven als immatuur en onstabiel. Deze immature en onstabiele persoonlijkheid bij mogelijk recidiverend alcohol- en drugsproblematiek levert een toekomstgericht risico op voor normoverschrijdend gedrag en agressieve impulscontroledoorbraken. De wijze waarop hij een vuurwapen droeg en hanteerde, onderlijnen zijn gevaarlijkheid. Theunissen heeft op geen enkel moment ernstig initiatief genomen om deze speedverslaving aan te pakken. Door hemzelf en zijn omgeving werd dat speedgebruik ontkend dan wel geminimaliseerd. Hij werd ook ervaren als een opvliegende persoonlijkheid en als gevoelig voor elke vorm van vermeende krenking”, zei Thys.

Slachtoffer Amaury Delrez.

“Het hof houdt rekening met de maatschappelijke impact waarbij de feiten gepleegd werden op een politieman in uitoefening van zijn functie. Dat zegt veel over het misprijzen voor zij die dagelijks instaan voor de openbare orde en voor de veiligheid in onze samenleving”, aldus nog Thys. Bij de bepaling van de strafmaat werd gekeken naar het eerder gunstig strafrechterlijke verleden. Noch in Nederland, noch in België was Theunissen gekend voor eerdere geweldsdelicten. Uit het moraliteitsonderzoek bleek dat hij door meerdere personen als hulpvaardig, begripvol en beschermend werd omschreven. In de gevangenis werd zijn detentieperiode als positief ervaren, waarbij hij een vertrouwensfunctie kreeg toegewezen, nadat hij in therapie ging voor zijn alcohol-, drugs- en agressieproblematiek. Verder werd ook nog verwezen naar zijn beginnend schuldinzicht.

Onherstelbaar leed

Assisenvoorzitter Dirk Thys richtte zich nog rechtstreeks tot Yvo Theunissen: “De daden zijn op geen enkele manier te verantwoorden. U hebt er trouwens geen enkele verantwoording voor gegeven. U hebt op die bewuste dag definitief het proces gemaakt van Delrez, een politieman, die zich gedurende zijn ganse professionele loopbaan ten dienste heeft gesteld van de samenleving en gepoogd heeft die samenleving veilig te houden. Dat is net hetgeen hij die dag met zijn collega Schils aan het doen was. U heeft Delrez daar met een vuurwapen tot op 5 centimeter langs achter benaderd en de trekker overgehaald. Voor zo’n gedrag is er gewoon geen uitleg. Nadien heeft u op een even laffe wijze en met een zelfde intentie geschoten op Ghislain Schils tot op het moment dat die man dekking zocht om zichzelf te beschermen. Ook dat kan alleen als bijzonder grof omschreven worden,” aldus Thys.

“Het door u veroorzaakte leed is onherstelbaar. Het zal zijn stempel blijven drukken op het leven van alle mensen die achterblijven, maar evenzeer op het leven van Schils. Op enkele seconden tijd heeft u het leven van ontzettend veel mensen gehypothekeerd. U bent misschien in 2015 in een depressie geraakt door zaken die in uw leven overkomen zijn, maar die zaken verdwijnen in het niets bij het onuitwisbare merkteken dat u heeft aangebracht bij al de mensen die overblijven. De jury en het hof hebben u een straf opgelegd waarbij rekening is gehouden met een aantal omstandigheden. Die zijn niet aanvaard als verzachtende omstandigheden, want voor wat u gedaan heeft, zijn er gewoon geen. Gelukkig is de bestraffing in onze maatschappij menselijker dan u bent geweest.”

“Er staat u nog heel wat werk te wachten. Denk niet dat u al bent waar u moet zijn. Het zal een permanent werk en aandacht vragen, wil u niet hervallen in uw problemen. Als u niet wegblijft van alcohol en drugs, dan zal uw immature persoonlijkheid blijven wat ze is en dan zal het u opnieuw ernstig in de problemen brengen,” zei voorzitter Dirk Thys, waarna Yvo Theunissen uit de assisenzaal werd weggeleid. Thys bedankte alle partijen voor de sereniteit waarin het proces heeft kunnen plaatsvinden.

Collega’s vormen erehaag op trappen assisengebouw

Op de slotdag van het assisenproces over de dood van politieman Amaury Delrez kwam maandag een dertigtal collega’s van de politiezone Fagnes steun betuigen aan zijn echtgenote Aurélie Hentiens, de ouders van Delrez en politieman Ghislain Schils. Na de uitspraak, waarbij Yvo Theunissen 27 jaar cel kreeg, stelden de geüniformeerde agenten zich op in de hal buiten de zittingszaal. Daar bedankte Schils hen voor hun aanwezigheid en steun. Buiten aan het Tongerse assisengebouw vormden de agenten een erehaag.

De ruim dertig agenten van de politiezone Fagnes, die de uitspraak bijwoonden en door advocaat Gino Houbrechts vertegenwoordig werd, ervaarden de uitspraak als een kaakslag, maar gedroegen zich zeer sereen. Ze applaudisseerden voor collega Schils, die hen bedankte voor hun steun en aanwezigheid. Buiten op de trappen vormden ze een erehaag voor Amaury’s echtgenote Aurélie Hentiens, zijn ouders en voor Ghislain Schils, die door Theunissen ook onder vuur werd genomen.