Vijf dagen na de crash worden de eerste brokstukken teruggevonden in de Atlantische Oceaan. — © AFP

Zijn Air France en Airbus verantwoordelijk voor de dood van 228 passagiers van de vlucht die op 1 juni 2009 neerstortte in de Atlantische Oceaan? Die vraag staat centraal in een rechtszaak die vandaag van start gaat in Parijs. Dertien jaar na de feiten hopen de nabestaanden eindelijk antwoorden te krijgen.