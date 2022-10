OHL wordt zesde club in Jupiler Pro League die blindentribune organiseert

De eerste blindentribune voor OHL komt er tijdens de thuismatch tegen KRC Genk komende zaterdag. Blinde en slechtziende toeschouwers kunnen via een hoofdtelefoon meeluisteren naar de match. De commentaar bevat details over de positie van de bal en de spelers op het veld, uitgebreide informatie over de speelfases, een beschrijving van de emoties en spanning bij het publiek en de reacties van spelers. Iedere blinde of slechtziende supporter mag ook gratis een begeleider meebrengen.

Afhankelijk van de interesse zal er bij toekomstige thuiswedstrijden van OHL opnieuw plaats worden gemaakt voor blinden en slechtzienden. Ook bij officiële thuiswedstrijden van de Rode Duivels wordt standaard een blindentribune voorzien.