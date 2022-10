Nieuwe zoektocht naar lichaam van Fourniret-slachtoffer Estelle Mouzin in Franse Ardennen

Er is maandag een nieuwe zoektocht aan de gang naar het lichaam van Estelle Mouzin, een vermoedelijk slachtoffer van seriemoordenaar Michel Fourniret in 2003. Er wordt gezocht in de gemeente Issancourt-et-Rumel in de Franse Ardennen, een paar kilometer van de Belgische grens. Dat meldt de advocaat van de familie, Didier Seban, en een bron bij de gendarmerie, die een bericht in L’Ardennais bevestigt.

De operatie begon in de vroege namiddag, na de aankomst ter plaatse van de ex-vrouw van de seriemoordenaar, Monique Olivier, die uit de gevangenis van Fleury-Mérogis werd gehaald, aldus een bron dicht bij de zaak. Olivier is veroordeeld tot levenslang, een celstraf waarvan ze minstens 28 jaar moet uitzitten. Ze werd medeplichtig bevonden aan vier moorden van het “monster van de Ardennen”.

Het is al voor de tiende keer dat er gezocht wordt naar het lichaam van het meisje sinds juni 2020. Richard Delgenes, de advocaat van Monique Olivier, de ex-vrouw van Michel Fourniret, wordt later maandag ook ter plaatse verwacht. De bossen van Issancourt-et-Rumel, een dorp met 400 inwoners, zijn al verkend op basis van aanwijzingen van Monique Olivier, met name in september en november 2021.

LEES OOK. Michel Fourniret wilde familie al in 2007 uitleg geven, nu pas bekent hij de moord op Estelle Mouzin (9): “Hopelijk toont hij waar ze ligt”

Issancourt-et-Rumel ligt op 4 kilometer van Ville-sur-Lumes, de gemeente waar Fourniret het meisje volgens Olivier opsloot, verkrachtte en vermoordde. Dat gebeurde in een huis van zijn zus. Er werd DNA-materiaal van het kind gevonden op twee plaatsen op een matras die in 2003 in het huis in beslag genomen werd.

Fourniret werd veroordeeld voor de moord op zeven jonge vrouwen of kinderen tussen 1987 en 2001, onder wie het Belgische meisje Elisabeth Brichet. Pas in maart 2020 bekende Fourniret de ontvoering van Estelle Mouzin. Hij overleed op 10 mei 2021 op 79-jarige leeftijd in Parijs.