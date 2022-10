Laurent Depoitre scoort in zijn 150ste match voor de Buffalo’s: “Dat zijn maar cijfers, vooral de zege is belangrijk”

Zondagmiddag kwam Laurent Depoitre voor de 150ste keer in actie voor AA Gent in de Jupiler Pro League. Een jubileum dat de 33-jarige aanvaller extra luister gaf door voor de tweede week op rij een doelpunt aan te tekenen. “Het belangrijkste vandaag was de zege en dat we de knop konden omdraaien. Nu is het wel zaak dat we een reeks kunnen neerzetten, anders heeft deze overwinning weinig waarde.”

Toch was de Gentse centrumspits na afloop niet zo hard bezig met die nieuwe mijlpaal in zijn loopbaan. “Dit is vooral een belangrijke overwinning na de slechte resultaten van de voorbije weken”, stak Depoitre van wal. “We hadden echt nood aan een overwinning om een opmars in de rangschikking in te zetten. Hierdoor krijg je ook meteen wat extra zuurstof. Dit geeft zeker ook vertrouwen met het oog op wat nog komen gaat.”

Wat nog komen gaat, is dan ook best wel pittig. Morgen reist de Gentse delegatie af naar Stockholm voor de Europese partij tegen het Zweedse Djurgarden, terwijl zondag alweer de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op het programma staat. “Soms verlies je wedstrijden door details en het is dan nog moeilijker om een nederlaag te verteren”, aldus Depoitre, die in Eupen nog eens alleen in de voorhoede stond. Hugo Cuypers kreeg rust en bleef uiteindelijk 90 minuten op de bank.

“We wilden echt de juiste mentaliteit tonen en bewijzen dat we onder onze waarde gerangschikt staan”, bevestigde de aanvaller dat er toch sprake was van extra druk na drie opeenvolgende nederlagen. “Voor mij persoonlijk is het natuurlijk heel fijn dat ik opnieuw heb gescoord. Bij die strafschopfase ben ik eerst op de bal en raakt de doelman de bal niet. Dus lijkt het me een correcte beslissing om een penalty toe te kennen. Licht of niet. Leve de VAR? Soms overdrijven ze ook wel, hè. Deze keer was het in ons voordeel, dat mag ook eens.”

Zijn persoonlijke statistieken had Depoitre blijkbaar niet zo strikt opgevolgd. “Ik hou dat eerlijk gezegd niet bij. Het is natuurlijk een mooi aantal, 150 matchen in eerste klasse. Enkel bij AA Gent, hè? Tof. Ik hoop er vooral nog heel wat duels bij te doen. Al blijven het natuurlijk toch maar cijfertjes. Het belangrijkste vandaag was de zege en dat we de knop konden omdraaien. Nu kunnen we ons focussen op wat er nog komt.”

“Bij mijn doelpunt speelden we een drie-tegen-tweesituatie prima uit”, beschrijft Depoitre nog eens hoe zijn tweede competitiegoal van het seizoen exact tot stand kwam. “Jammer wel dat Alessio Castro-Montes uitgerekend op dat moment geblesseerd uitvalt. Andrew Hjulsager pikte de bal evenwel goed op en ik kon voor mijn man komen en de bal in het doel deponeren. Lekker!”

Defensieve progressie

Uiteindelijk stapten de Buffalo’s met een fraaie 0-4-overwinning opnieuw de bus op richting Gent. “Eindelijk nog eens een overtuigende zege”, haalde ook Depoitre opgelucht adem. Toch beseft Lolo dat zijn ploeg de komende weken ook enige regelmaat in de prestaties zal moeten brengen. De punten zijn dan ook broodnodig, zowel in de vaderlandse competitie als in de Conference League. “0-4 kan tellen. Nu is het wel zaak dat we een reeks kunnen neerzetten, anders heeft deze overwinning weinig waarde.”

“Donderdag wacht ons alweer een lastige klus, maar door de nederlaag van vorige week zijn we wel verplicht om iets te halen in Stockholm. Ik ben ervan overtuigd dat we hen aankunnen. Dan zullen we wel weer op ons beste niveau moeten acteren. Defensief ook, ja. We zijn defensief misschien nog niet op het niveau van vorig seizoen, maar dit clean sheet is hopelijk het bewijs dat we ook op dat punt progressie hebben geboekt.”