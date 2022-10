Gebruikers van dienstencheques moeten duidelijke info krijgen over extra kosten

Naast dienstencheques voor huishoudprestaties rekenen dienstenchequebedrijven vaker administratieve kosten aan. Het afsprakenkader moet meer duidelijkheid bieden aan de klant wanneer een dienstencheque-onderneming beslist om bijkomende, administratieve kosten aan te rekenen.

“Met dit afsprakenkader willen we de sector en de dienstenchequegebruikers beter informeren over de geldende regels en ervoor zorgen dat ondernemingen die extra kosten aanrekenen, dit ook op een correcte en transparante manier doen. Zo zijn klanten beter op de hoogte waarvoor ze betalen en vermijden we misbruik. Zo versterken we onze consumenten, maar ook het imago van en het vertrouwen in de dienstenchequesector”, stelt minister Brouns.

Duidelijke factuur

Dienstenchequebedrijven mogen extra kosten aanrekenen als ze bepaalde regels volgen. Zo moeten dienstenchequebedrijven hun klanten op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over de totale kostprijs van de dienstverlening. Als ze extra kosten willen aanrekenen, moeten ze dit tijdig aan de dienstenchequegebruiker melden. Op die manier kunnen klanten de overeenkomst beëindigen als ze niet akkoord gaan met deze werkwijze.

Daarnaast moeten dienstenchequebedrijven klanten een factuur bezorgen waarin deze extra kosten duidelijk zijn opgenomen. Verder mag een dienstenchequebedrijf geen extra dienstencheques aanrekenen om bijkomende kosten te vergoeden. Dienstencheques mogen alleen gebruikt worden om specifieke, gepresteerde activiteiten te vergoeden.