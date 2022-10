Is dit de echte reden waarom Deense prinsen en prinses hun titel verloren? Hun vader, prins Joachim, is smoorverliefd op zijn schoonzus

Het drama aan het Deense hof krijgt een nieuwe wending. Twee weken geleden kondigde koningin Margrethe aan dat de kinderen van haar tweede zoon Joachim hun titels van prinsen en prinses verliezen. De Spaanse royalty-site Vanitatis El Confidencial denkt de oorzaak te kennen: “Hun vader is smoorverliefd op de vrouw van zijn broer.” Een officiële reactie van het Deense koningshuis is er voorlopig nog niet, maar dat kan niet voorkomen dat het bericht de wereld rond gaat.

Het blijft rommelen aan het Deense hof. Twee weken geleden dropte koninging Margrethe een bom: “Opdat ze een normaal leven kunnen hebben, zijn mijn kleinkinderen Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) en Athena (10) vanaf 1 januari 2023 geen prinsen en prinses meer.”

Hun vader prins Joachim reageerde zeer kwaad op de beslissing van zijn moeder: “Wat hebben mijn kinderen misdaan? Niets. Toch worden ze gestraft. Dit voelt als een verbanning aan.” Vooral omdat de vier kinderen van zijn broer en kroonprins Frederik wel hun titels behouden.

Omdat de motivatie voor het strippen van de titels – “zodat ze een normaal leven kunnen leiden” – vreemd overkomt, wordt gezocht naar een achterliggende, verborgen verklaring. En die draagt de Spaanse royalty-site Vanitatis El Confidencial nu aan. Alles draait rond de spanning tussen Mary en Marie.

Mary en Marie

Het begint volgens Vanitatis El Confidential bij de broers Joachim en Frederik. Twee totaal verschillende karakters. Als kind al was er weinig dat hen bond: geen gemeenschappelijke vrienden, geen gedeelde hobby’s. Toen Joachim in 1995 met Alexandra Manley trouwde, moest hij van zijn moeder verhuizen naar het schiereiland Jutland, om hem zo ver van zijn broer te houden.

Het huwelijk met Alexandra (met wie er twee kinderen waren) liep al af wanneer broer Frederik in 2004 met de Australische Mary Donaldson trouwde. Dan al doken in de Deense pers geruchten op dat Joachim smoorverliefd was op die Mary. Die werden nog gevoed toen hij in 2007 – na de scheiding van Alexandra – zijn nieuwe verloofde voorstelde: de Française Marie Cavellier. Klonk niet alleen als de Mary van zijn broer, maar ze leek ook op haar. Toen het jaar na hun huwelijk foto’s verschenen van het Gala van de Koninklijke Garde, waarop Joachim de Mary van zijn broer op de mond leek te gaan kussen, was het voor de Deense pers zeker: die was smoorverliefd.

Schijn bedriegt

Meteen gunden Mary en Marie elkaar geen blik meer. Eerst trachtte koningin Margrete de schade nog te beperken. Ze zond Mary en Marie samen op pad. Zo moesten ze voor het oog van de Deense camera’s samen een filmmuseum gaan openen. Dat leverde blije foto’s van de twee prinsessen samen op.

Maar schijn bedriegt. Want ondertussen was Marie de beste vriendin van Mary aan het stelen: het model Caroline Flemington. Toen die op haar Instagram een foto van Maria postte met als onderschrift “Mijn hartsvriendin”, was voor prinses Mary de maat vol.

Zij plande haar wraak lang. En haalt nu haar slag thuis: de kinderen van Joachim en Marie (zij heeft twee kinderen met Joachim) verliezen straks hun prinselijke titels.