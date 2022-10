Dashcambeelden tonen hoe Russische raket Oekraïense woonwijk bombardeert

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag wraak genomen voor de aanval op de Krimbrug. Op dashcambeelden is te zien hoe een raket neerkomt op een woonwijk in het Oekraïense Dnipro. Daarna volgt een enorme explosie. President Volodymyr Zelenski is niet te spreken over de aanval. “Ze hebben bewust een dergelijk tijdstip en doel gekozen om zo veel mogelijk schade aan te richten en kozen opzettelijk voor een civiele infrastructuur.”