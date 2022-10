Rechtbank opvallend streng voor Bart De Pauw in proces tegen VRT: vijf conclusies uit het vonnis

Het eerherstel waar televisiemaker Bart De Pauw zo vurig op hoopte, komt er niet. Integendeel. De rechtbank stelt hem over de hele lijn in het ongelijk. Geen dertien miljoen euro van de VRT, maar een schadevergoeding aan de VRT. “Dit is eerherstel voor alle vrouwen waarvoor hij niet strafrechtelijk veroordeeld werd”, zegt Charlotte Sas, advocate van de VRT. “Ook al bleef hij in sommige gevallen correctioneel onbestraft, zijn gedrag was ongepast, grensoverschrijdend en er was sprake van machtsmisbruik.” Vijf conclusies na het opvallende strenge vonnis van de rechtbank in Brussel.